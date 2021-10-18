Шахтар – Реал: головне

Що: матч третього туру групового етапу Ліги чемпіонів

Де: Київ, НСК "Олімпійський"

Коли: вівторок, 19 жовтня, 22:00

Трансляція: Megogo, Воля

До слова Азар та Бейл не зіграють проти Шахтаря: Реал відправився на гру проти "гірників" без лідерів

Чи повторить Шахтар сенсацію?

Шахтар в черговий раз грає з Мадридом в одній групі. У минулому розіграші ЛЧ вдалося "гірникам" два рази боляче завдати поразки Реалу. У першому матчі в гостях вели 3:0 "кроти" і втримали перемогу (3:2). Реалу не вдалося взяти реванш і в другому матчі (2:0).

Таким чином, Шахтар забрав у Реала в минулому груповому турнірі 6 балів і це практично всі втрати Мадрида крім нічиєї з Боруссією.

У попередніх чотирьох очних поєдинках суперники здобули по дві перемоги. У минулому сезоні, як уже було згадано вище, двічі сильнішим виявився Шахтар, а в сезоні-2015/16 обидва раз успіх супроводив "вершковим".

Останні результати команд

Старт групового раунду Ліги чемпіонів для Шахтаря виявився вкрай негативним. Підопічні Роберто Де Дзербі в першій грі поступилися Шерифу з Молдови (0:2), чим серйозно ускладнили свої шанси на вихід в єврокубкову весну. У другому турі "гірники" вдома приймали міланський Інтер, з яким розійшлися миром (0:0).

Після паузи на матчі збірних Шахтар провів поєдинок у чемпіонаті України, в якому зустрічався з претендентом на єврокубки - луганською Зорею. Донеччани з перших хвилин заволоділи ініціативою і не залишили жодних шансів супернику. Команда Де Дзербі забила шість голів у ворота суперника, а Зоря змогла лише розраховувати на гол престижу.

Для мадридського Реала старт в Лізі чемпіонів виявився приємним. "Вершкові" в першій грі на виїзді зуміли обіграти міланський Інтер (0:1), чим відразу збільшили шанси на вихід в плей-офф турніру. Однак іспанці потрапили під шквал критики після домашньої поразки від Шерифа (1:2). Підопічні Карло Анчелотті сенсаційно зазнали поразки, але продовжують зберігати високі шанси на перші два місця в квартеті.

У чемпіонаті Іспанії Реал пропускав останній тур, а вся справа в тому, що футболісти команди, які переважно грають за збірні з Південної Америки, просто не встигли повернутися в Іспанію для проведення поєдинку. Керівництво Ла Ліги прийняло рішення перенести поєдинок проти Атлетіка.

Кадрові втрати

До майбутньої гри Роберто Де Дзербі може розраховувати на всіх гравців, окрім Жуніора Мораеса і Ласіну Траоре. Якщо перший ще жодного разу не грав під керівництвом італійського фахівця, то другий отримав серйозну травму в матчі проти Інтера (0:0).

Мадридський Реал відправиться в Україну з великими кадровими проблемами. Карло Анчелотті не зможе розраховувати на: Едена Азара, Дані Карвахаля, Гарета Бейла, Іско, Дані Себальоса і Луку Йовіча.

Що прогнозують букмекери Favbet

Шахтар грає вдома, але експерти ставлять на звитягу гостей з Мадрида – 1,60. В успіх "гірників" вірять значно менше – 5,60. Не виключено, що у Києві буде розписана мирова – 4,40.

Обидві команди швидше за все заб'ють у зустрічі – 1,70. Поєдинок може завершитись мінімальною звитягою гостей – 8,70. Першими нулі на табло розмочать "матрацники" – 1,46. А на те, що першими у матчі відзначаться господарі – 2,97.