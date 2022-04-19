Шахтар вийде на матч у спеціальних футболках із фото 4-річної Аліси з Маріуполя
Джерело:інстаграм Шахтаря
Донецький Шахтар 19 квітня зіграє у благодійному матчі проти Фенербахче. "Гірники" вийдуть на футбольне поле у спеціальних футболках.
Акція на підтримку маленької Аліси
Донецький клуб повідомив, що матч проти Фенербахче – це можливість показати через історію маленької дівчинки Аліси, яка з першого дня війни живе у підвалі "Азовсталі" у пекельному Маріуполі, весь жах "русского міра". Почувши цю щемливу історію Шахтар вирішив зробити спеціальні футболки.
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На них буде зображення 4-річної Аліси, історія якої зворушила вже увесь світ. Мама дівчинки – військовий медик, цілодобово надає допомогу пораненим захисникам Маріуполя.
Страждання, біль, сльози, страх українських дітей замість радості, сміху й веселощів. Спільними зусиллями ми повинні повернути мир в Україну. Аліса хоче повернутися додому. Так само як і мільйони українських дітей. І ми віримо, що так і буде,
– йдеться у пості.
Спеціальні футболки Шахтаря / Фото Трибуни