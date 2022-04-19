Акция в поддержку маленькой Алисы

Донецкий клуб сообщил, что матч против Фенербахче – это возможность показать из-за истории маленькой девочки Алисы, которая с первого дня войны живет в подвале "Азовстали" в адском Мариуполе, весь ужас "русского мира". Услышав эту щемящую историю, Шахтер решил сделать специальные футболки.

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На них будет изображение 4-летней Алисы, история которой тронула уже весь мир. Мама девочки – военный медик, круглосуточно оказывает помощь раненым защитникам Мариуполя.

Страдания, боль, слезы, страх украинских детей вместо радости, смеха и веселья. Совместными усилиями мы должны вернуть мир в Украину. Алиса хочет возвратиться домой. Равно как и миллионы украинских детей. И мы верим, что так и будет,

– говорится в посте.

К слову. Благотворительный матч Фенербахче – Шахтер состоится 19 апреля в 17.00. Все вырученные средства будут направлены на нужды Украины.



Специальные футболки Шахтера / Фото Трибуны

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