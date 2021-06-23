Шахтар "викине" з команди гравця збірної України

Шахтар розпочав підготовку до нового сезону УПЛ. У заявці команди, яка вирушила в Австрію, не знайшлось місця Сергію Болбату.

Вказали на двері

У списку з 35 футболістів, які вирушили на збори, немає Валерія Бондаренка та Богдана Бутка. Також у заявку не потрапив Сергій Болбат.

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Новий тренерський штаб "гірників" на чолі з Роберто Де Дзербі не дали навіть шансу гравцю проявити себе. Болбат покине Шахтар, хоча має чинний контракт, який діє до кінця червня 2022 року.

Щоправда, навіть під керівництвом Луїша Каштру Болбат не отримував достатньо ігрової практики. У сезоні-2020/2021 захисник провів за донеччан 8 матчів, у яких відзначився одним асистом.

Футболіст не зумів закріпитись у складі та протягом своєї кар'єри наїздився в оренди. Остання з яких була у Маріуполь.

У кар'єрі Болбата є 5 поєдинків у "синьо-жовтій" футболці.

Придбання Шахтаря

Натомість донецький клуб вже встиг поповнитись трьома новими футболістами. Раніше "гірників" підсилив Педріньо. Він перейшов у Шахтар з португальської Бенфіки. Також донеччани придбали нападника амстердамського Аякса Лассіна Траоре.

Третім новачком українського клубу став гравець Сассуоло Марлон, який раніше виступав за Барселону.