Шахтар відмовився відпустити таланта Мудрика в АПЛ: за футболіста пропонували солідну суму

25 грудня 2021 , 17:32
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Джерело:

Tribuna.com

Вінгер донецького Шахтаря Михайло Мудрик міг залишити донецький клуб уже у це трансферне вікно. "Гірники" отримали пропозицію від клубу АПЛ Брентфорда. За гравця пропонували 12 мільйонів євро.

Цю інформацію повідомив агент 20-річного гравця Олексій Альохін.  Керівництво українського клубу відповіло відмовою, проте не виключено, що представник АПЛ збільшить пропозицію.

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"Так, справді Брентфорд зацікавлений у послугах Михайла Мудрика і запропонував йому довгостроковий контракт на 5,5 років із базовою зарплатою 28 тисяч фунтів на тиждень. Зарплата може бути збільшена у разі успішного виступу та індивідуальних досягнень гравця. Брентфорд зробив пропозицію Шахтарю у розмірі 12 мільйонів євро", – повідомив Альохін.

Новачок елітного дивізіону Англії також пропонував бонуси, але тепер, мабуть, просто додасть у суму ще кілька мільйонів.

Зверніть увагу! Брентфорд після 16 матчів знаходиться на 12-й позиції в турнірній таблиці АПЛ.

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Автор: Юрій Семенюк