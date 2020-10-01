Газон НСК "Олімпійський" у Києві може не витримати матчів київського "Динамо" і "Шахтаря". Непримиримі гранди українського футболу ділять НСК після того, як "Шахтар" вирішив переїхати на "Олімпійський".

Гендиректор НСК "Олімпійський" Валентин Груздєв повідомив, що газон НСК в осінньо-зимовий період може не витримати навантаження через проведення на ньому матчів як "Динамо", так і "Шахтаря". Про це повідомляє Tribuna.com.

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Хто доглядає за газоном

Видання Tribuna.com отримало відповідь від гендиректора НСК "Олімпійський" на офіційний запит.

Повідомляється, що НСК "Олімпійський" і "Шахтар" спільно проводять заходи з догляду за газоном спортивного комплексу, під час яких, серед іншого, використовується і обладнання донецького клубу.

Чи сприяє "Динамо" у догляді за газоном – не відомо.

Також у повідомленні йдеться, що попри насичений графік матчів "Динамо" і "Шахтаря" газон поки здатний витримувати таке навантаження.

Втім, із середини листопада і до початку квітня ситуація може ускладнитися через погоду і зниження температури, що не дозволить газону швидко відновлюватися.

"Шахтар" переїхав на НСК: що відомо

"Гірники" почали проводити домашні матчі у Києві на НСК "Олімпійський" після відновлення сезону 2019/2020, який був перерваний через карантин.

У "Шахтарі" вирішили недоцільним проводити матчі у Харкові на ОСК "Металіст", адже вболівальникам було заборонено відвідувати поєдинки.

У підсумку "Шахтар" та НСК "Олімпійський" уклали контракт терміном на 3 роки.

НСК "Олімпійський" є домашнім стадіоном для київського "Динамо". Повідомлялося, що "Шахтар" залишає для "Динамо" право першим обирати ігровий день, якщо матчі обидвох команд припадатимуть на одну і ту ж дату.

"Шахтар" з наступного сезону спробує спільно з керівництвом стадіону зробити на арені газон європейського рівня