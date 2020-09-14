З нового сезону-2020/2021 НСК "Олімпійський" у Києві ділитимуть "Динамо" та донецький "Шахтар". У Міністерстві молоді та спорту розповіли, як два непримиримі суперники вживатимуться на одній арені.

Про деталі переїзду "Шахтаря" на НСК "Олімпійський" розповів міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт. Про це повідомляє Tribuna.com.

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"Динамо" у пріоритеті

Гутцайт заявив, що переїзд "Шахтаря" узгоджувався з директором НСК "Олімпійський". За його словами, у пріоритеті НСК залишається київський клуб.

Пріоритет – спочатку погоджувати час і дату матчу "Динамо", а потім уже матчу "Шахтаря",

– сказав Гутцайт.

Міністр вважає позитивним, що стадіон орендуватимуть два клуби. НСК – це державний об'єкт, тому "Шахтар" і "Динамо" наповнюватимуть бюджет.

"Для нас це дуже добре. Це державний об'єкт, нам потрібно використовувати його на всі сто. Держпідприємству НСК "Олімпійський" потрібно заробляти гроші, а зараз немає концертів, великих спортивних подій. Важливо, щоб він був зайнятий", – сказав міністр.

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Донецький клуб провів у Києві завершення сезону-2019/2020, який був перерваний через карантин. "Гірники" вирішили недоцільним їздити на матчі у Харків, де поєдинки все одно відбувалися б за порожніх трибун.

Згодом "Шахтар" вирішив укласти довгостроковий контракт для проведення домашніх матчів на НСК. Про це повідомив гендиректор клубу Сергій Палкін.

Втім, деталі та термін контракту не розкриваються.

"Шахтар" з наступного сезону спробує спільно з керівництвом стадіону зробити на арені газон європейського рівня.

Водночас донецький клуб залишає для "Динамо" право першим обирати ігровий день, якщо матчі обидвох команд припадатимуть на одну і ту ж дату.