Переговори продовжуються: Шахтар відхилив першу пропозицію Арсенала щодо Мудрика

Шахтар відмовив у першій пропозиції Арсеналу щодо Михайла Мудрика. "Кроти" жадають виручити більшу суму за свого зіркового гравця, аніж пропонує лондонський клуб.

Арсенал пропонував за Михайла Мудрика 55 мільйонів фунтів та 20 мільйонів фунтів бонусами. Шахтар ж така сума не влаштовує.

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Вимоги Шахтаря

Сторони можуть досягти угоди, якщо "каноніри" піднесуть запропоновану суму за Мудрика. "Гірники" наполягають на сумі у 85 мільйонів фунтів. Не дивлячись на це, Арсенал ще тримається за трансфер Мудрика. Між клубами з Донецька та Лондона тривають переговори.

Зазначається, що бажання Арсенала підписати Мудрика не повз'язане з травмою Габріеля Жезуса. Головний тренер "канонірів" Мікель Артета ще влітку шукав підсилення на фланг атаки. Арсенал намагався відписати Педро Нето з Вулверхемптона, але сторонам не вдалось домовитись.

Нещодавно, Михайло Мудрик продемонстрував своє заціквалення до лондонського Арсеналу, переглядаючи матч команди. Букмекери також не пропустили таку подію та оцінили шанс переходу Михайла у англійський клуб.