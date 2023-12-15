Тривають перемовини: гравець Шахтаря може перебратися в Ла Лігу вже цієї зими

Вже 1 січня відкривається трансферне вікно в європейському футболі. Для українських фанатів воно може стати дуже цікавим, адже чимало наших зірок продемонстрували високий рівень гри в першій половині сезону та привернули до себе увагу багатьох топових клубів.

Окремої уваги заслуговує ситуація в Шахтарі. Там після переходу Михайла Мудрика в Челсі може відбутися ще один гучний трансфер, адже Ювентус та ще низка європейських команд хочуть поповнити свій склад Геогрієм Судаковим.

Читайте також Непідйомна сума для "Старої Сеньйори": який цінник Шахтар повісив на Судакова, – ЗМІ

Вітао може продовжити кар'єру в Бетісі

Наразі ж повідомляється, що "гірники" можуть провернути менш масштабний трансфер, проте також доволі цікавий. Іспанський Бетіс хоче підсилити свій захист та звернув увагу на бразильця Вітао. Він зараз на правах оренди захищає кольори Інтернасьйонала.

"Зелено-білі" вже розпочали перемовини з Шахтарем та хочуть оформити перехід уже в зимове трансферне вікно, попри те, що контракт бразильця розрахований з "гірниками" лише до червня 2024 року, і вже влітку його можна буде підписати на правах вільного агента.

Зазначається, що наразі перемовини знаходяться на початковій стадії, але між клубами є порозуміння та позитивний контакт, що робить ймовірність трансферу досить високою.

. Вітао перебрався в Інтернасьйонал, скориставшись правилом УЄФА, яке після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну дозволило легіонером залишити країну, де тривають бойові дії, без згоди з боку українських клубів. За цей час він зіграв за бразильський клуб 89 матчів, у яких забив 2 голи.

Раніше 23-річний бразильський захисник заявляв, що не повернеться в Україну, тому Шахтар має можливо останній шанс продати гравця, щоб не втратити його безплатно. За "гірників" він встиг провести 36 поєдинків та відзначився одним асистом.