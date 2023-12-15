Отдельного внимания заслуживает ситуация в Шахтере. Там после перехода Михаила Мудрика в Челси может состояться еще один громкий трансфер, ведь Ювентус и еще ряд европейских команд хотят пополнить свой состав Геогрием Судаковым.

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Витао может продолжить карьеру в Бетисе

Пока же сообщается, что "горняки" могут провернуть менее масштабный трансфер, однако также довольно интересный. Испанский Бетис хочет усилить свою защиту и обратил внимание на бразильца Витао. Он сейчас на правах аренды защищает цвета Интернасьонала.

"Зелено-белые" уже начали переговоры с Шахтером и хотят оформить переход уже в зимнее трансферное окно, несмотря на то, что контракт бразильца рассчитан с "горняками" до июня 2024 года, и уже летом его можно будет подписать на правах свободного агента.

Отмечается, что переговоры находятся на начальной стадии, но между клубами есть взаимопонимание и положительный контакт, что делает вероятность трансфера достаточно высокой.

К слову. Витао перебрался в Интернасьонал, воспользовавшись правилом УЕФА, которое после начала полномасштабного вторжения России в Украину позволило легионерам покинуть страну, где продолжаются боевые действия, без согласия со стороны украинских клубов. За это время он сыграл за бразильский клуб 89 матчей, в которых забил 2 гола.

Ранее 23-летний бразильский защитник заявлял, что не вернется в Украину, поэтому у Шахтера может быть последний шанс продать игрока, чтобы не потерять его бесплатно. За "горняков" он успел провести 36 поединков и отметился одной голевой передачей.