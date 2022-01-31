Шахтар – Црвєна Звєзда 3:2

Голи: Мудрик, 13, Нерес, 18, 72 – Драговіч, 58, Омойжуанфо, 68

Нереалізований пенальті: Павков, 78

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Шахтар не став брати час на вивчення суперника, а стрімко кинувся в атаку і досить швидко повів у два голи. Спочатку на 13-й хвилині відзначився Мудрик, а потім свій дебютний м'яч у помаранчево-чорній футболці забив Нерес.

На 36-й хвилині травмувався Марлон. Бразильського захисника замінив Бондар.

У другій половині зустрічі на 58 хвилині серби відіграли один гол. Результативним ударом скасувався екс-захисник Динамо Драгович, а ще за десять хвилин рахунок став рівним. Відзначився Омойжуанфо.

Але Шахтар не збирався сьогодні втрачати перемогу. На 72-й хвилині команду Де Дзербі вивів уперед та оформив дубль Нерес.

На 79-й хвилині сербський колектив мав чудовий шанс знову зрівняти рахунок, але Трубін відбив удар з пенальті.

Зазначимо, що у першому турецькому спарингу лідер чемпіонату України розгромив австрійський Вольфсбергер. Другий матч донецький клуб провів проти ФК Маріуполь та зіграв унічию з рахунком 0:0.

Шахтар – Црвєна Звєзда відеоогляд