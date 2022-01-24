Шахтар – Вольфсбергер 4:1

Голи: Судаков, 76, Мораес, 80, 89, Тете, 87 – Лочошвілі, 37

До слова Металіст завдяки голу новачка здолав титулований європейський клуб

Першу гру за донецький клуб провели Нерес та Тобіас, а також капітанську пов'язку отримав Степаненко.

На 37-й хвилині зустрічі захисник австрійців Лочошвілі вивів Вольфсбергер уперед. У перші 45 хвилин команда Де Дзербі не змогла відігратися.

У другому таймі Шахтар активізувався та зумів забити два голи. Спочатку на 72-й хвилині відзначився Судаков після результативної передачі Тобіаса, а вивів донецький клуб уперед після пасу Мораес, для якого цей гол став першим після тривалої відсутності через травму.

На 88-й хвилині Тете забив третій гол команди Де Дзербі. Йому асистував Маркос Антоніо. А крапку у матчі поставив на 90-й хвилині той же Мораес, який оформив дубль.

Наступний матч на зимових зборах донецький Шахтар проведе проти однойменного клубу з білоруського міста Солігорськ 28 січня.

Шахтар – Вольфсбергер відеоогляд