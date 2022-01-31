Шахтер – Црвена Звезда 3:2

Голы: Мудрик, 13, Нерес, 18, 72 – Драгович, 58, Омойжуанфо, 68

Нереализованный пенальти: Пауков, 78

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Шахтер не стал тратить время на изучение соперника, а стремительно бросился в атаку и довольно быстро повел в два гола. Сначала на 13-й минуте отличился Мудрик, а затем свой дебютный мяч в оранжево-черной футболке забил Нерес.

На 36-й минуте травмировался Марлон. Бразильского защитника заменил Бондарь.

Во второй половине встречи на 58 минуте сербы отыграли один гол. Результативным ударом отменился экс-защитник Динамо Драгович, а еще через десять минут счет стал равным. Отличился Омойжуанфо.

Но Шахтер не собирался сегодня терять победу. На 72-й минуте команду Де Дзерби вывел вперед и оформил дубль Нерес.

На 79-й минуте у сербского коллектива біл отличный шанс снова сравнять счет, но Трубин отразил удар с пенальти.

Отметим, что в первом турецком спарринге лидер чемпионата Украины разгромил австрийский Вольфсбергер. Второй матч донецкий клуб провел против ФК Мариуполь и сыграл вничью со счетом 0:0.

Шахтер – Црвена Звезда видеообзор