Обійшов Реал та ПСЖ: Шахтар – у топ-10 клубів світу за кількістю трофеїв у XXI столітті

Авторитетний статистичний портал Transfermarkt склав рейтинг найкращих клубів світу за кількістю трофеїв у XXI столітті.

Донецький Шахтар потрапив у топ-10 рейтингу найтитулованіших клубів XXI століття. "Гірники" здобули 33 трофея, що дозволило їм зайняти сьоме місце в рейтингу.

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Шахтар обійшов таких грандів світового футболу, як мадридський Реал і Парі Сен-Жермен, і всього лише на один трофей відстає від Барселони.

Лідирує в рейтингу єгипетський Аль-Ахлі, який завоював 45 трофеїв. Клуб з Каїра обійшов навіть мюнхенську Баварію.



Рейтинг найкращих клубів світу за кількістю трофеїв у XXI столітті

Трофеї Шахтаря

Шахтар з 2000 року 13 разів ставав чемпіоном України, 11 разів вигравав Кубок країни, вісім разів – Суперкубок України, а також перемагав у Кубку УЄФА.