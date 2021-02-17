Авторитетный статистический портал Transfermarkt составил рейтинг лучших клубов мира по количеству трофеев в XXI веке.

Донецкий Шахтер попал в топ-10 рейтинга самых титулованных клубов XXI века. "Горняки" завоевали 33 трофея, что позволило им занять седьмое место в рейтинге.

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Шахтер обошел таких грандов мирового футбола, как мадридский Реал и Пари Сен-Жермен, и всего лишь на один трофей отстает от Барселоны.

Лидирует в рейтинге египетский Аль-Ахли, который завоевал 45 трофеев. Клуб из Каира обошел даже мюнхенскую Баварию.



Рейтинг лучших клубов мира по количеству трофеев в XXI веке

Трофеи Шахтера

Шахтер с 2000 года 13 раз становился чемпионом Украины, 11 раз выигрывал Кубок страны, восемь раз – Суперкубок Украины, а также побеждал в Кубке УЕФА.