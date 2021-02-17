Обійшов Реал та ПСЖ: Шахтар – у топ-10 клубів світу за кількістю трофеїв у XXI столітті
Авторитетний статистичний портал Transfermarkt склав рейтинг найкращих клубів світу за кількістю трофеїв у XXI столітті.
Донецький Шахтар потрапив у топ-10 рейтингу найтитулованіших клубів XXI століття. "Гірники" здобули 33 трофея, що дозволило їм зайняти сьоме місце в рейтингу.
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Шахтар обійшов таких грандів світового футболу, як мадридський Реал і Парі Сен-Жермен, і всього лише на один трофей відстає від Барселони.
Лідирує в рейтингу єгипетський Аль-Ахлі, який завоював 45 трофеїв. Клуб з Каїра обійшов навіть мюнхенську Баварію.
Рейтинг найкращих клубів світу за кількістю трофеїв у XXI столітті
Трофеї Шахтаря
Шахтар з 2000 року 13 разів ставав чемпіоном України, 11 разів вигравав Кубок країни, вісім разів – Суперкубок України, а також перемагав у Кубку УЄФА.
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