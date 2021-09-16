Шахтар став найкращим клубом Ліги чемпіонів за двома показниками після поразки від Шерифа

Донецький Шахтар 15 вересня програв Шерифу (2:0) у першому турі групового раунду Ліги чемпіонів. Навіть після цього "гірники" очолили два рейтинги за показниками після першого туру турніру.

Шахтар кращий за Челсі чи Ювентус

Донецький Шахтар несподівано поступився сенсації Ліги чемпіонів Шерифу. Український наставник Юрій Вернидуб став справжнім джокером молдовського клубу.

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Навіть попри поразку "гірники" стали найкращою командою з володіння м'ячем. Підопічні Роберто Де Дзербі переплюнули за цим показником відомі клуби – Челсі, ПСЖ та Ювентус. Показник контролю м'яча футболістами команди з Донецька склав 69%. Інший український гранд Динамо посідає у цьому списку аж 31-ше місце (32%), а кривдник донеччан у першому матчі групи Ліги чемпіонів Шериф йде на 32-й позиції (31%).

Також донецький клуб розділив перше місце з Ліверпулем за кількістю входів у штрафний майданчик суперника. В обох по 27. На п'ять входів менше у лондонського Челсі. Натомість цей показник київського Динамо склав лише 10.

За відбором м'яча "гірники" після першого туру йдуть на 32-му місці – 20 відбирань. А ось команда Мірчі Луческу розташувалась на високій другій позиції – 51 відбирання.

За кількістю підбирань кияни йдуть другими (70), поступаючись лише турецькому Бешикташу. А Шахтар – четвертий.

У рейтингу найкращих команд першого туру за кількість перехоплень Динамо посідає 19 місце (43), а Шахтар – 32-а сходинка (30 перехоплень).

Наступний матч Шахтар зіграє у Лізі чемпіонів вдома проти Інтера (28 вересня).