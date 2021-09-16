Шахтар кращий за Челсі чи Ювентус

Донецький Шахтар несподівано поступився сенсації Ліги чемпіонів Шерифу. Український наставник Юрій Вернидуб став справжнім джокером молдовського клубу.

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Навіть попри поразку "гірники" стали найкращою командою з володіння м'ячем. Підопічні Роберто Де Дзербі переплюнули за цим показником відомі клуби – Челсі, ПСЖ та Ювентус. Показник контролю м'яча футболістами команди з Донецька склав 69%. Інший український гранд Динамо посідає у цьому списку аж 31-ше місце (32%), а кривдник донеччан у першому матчі групи Ліги чемпіонів Шериф йде на 32-й позиції (31%).

Також донецький клуб розділив перше місце з Ліверпулем за кількістю входів у штрафний майданчик суперника. В обох по 27. На п'ять входів менше у лондонського Челсі. Натомість цей показник київського Динамо склав лише 10.

За відбором м'яча "гірники" після першого туру йдуть на 32-му місці – 20 відбирань. А ось команда Мірчі Луческу розташувалась на високій другій позиції – 51 відбирання.

За кількістю підбирань кияни йдуть другими (70), поступаючись лише турецькому Бешикташу. А Шахтар – четвертий.

У рейтингу найкращих команд першого туру за кількість перехоплень Динамо посідає 19 місце (43), а Шахтар – 32-а сходинка (30 перехоплень).

Наступний матч Шахтар зіграє у Лізі чемпіонів вдома проти Інтера (28 вересня).