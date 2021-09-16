Кривдник Шахтаря та герой Шерифа

УЄФА оголосила четвірку найкрасивіших голів першого туру групового раунду Ліги чемпіонів. Серед них немає футболістів Динамо чи Шахтаря, адже українські клуби ще поки не відкрили відлік голів на цій стадії.

Більше про матч Шахтар сенсаційно всуху програв Шерифу в матчі Ліги чемпіонів: відео

Хто претендує на нагороду

Антер Ребіч (Мілан) – у ворота Ліверпуля

Джек Гріліш (Манчестер Сіті) – забив четвертий гол "містян" у ворота РБ Лейпцига

Адам Траоре (Шериф) – у ворота донецького Шахтаря

Джордан Хендерсон (Ліверпуль) – переможний гол у ворота Мілана

Відео топ-4 найкрасивіших голів Ліги чемпіонів

Як Траоре забив Шахтарю

На 16-й хвилині Шериф скористався помилкою гравців Шахтаря. Господарі вибігли у швидку атаку лівим флангом, яка завершилась влучним ударом Траоре. Захисник "гірників" Ісмаїлі не втримав Адама, який відкрив рахунок у зустрічі ударом у верхній кут воріт.

Траоре став автором першого голу клубу з Молдови у Лізі чемпіонів. Нагадаємо, що у другому таймі підопічні Юрія Вернидуба ще одного разу засмутили Андрія Пятова та здобули "суху" домашню перемогу 2:0.