Шахтер лучше Челси или Ювентуса
Донецкий Шахтер неожиданно уступил сенсации Лиги чемпионов Шерифу. Украинский наставник Юрий Вернидуб стал настоящим джокером молдавского клуба.
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Даже несмотря на поражение "горняки" стали лучшей командой по владению мячом. Подопечные Роберто Де Дзерби переплюнули по этому показателю известные клубы – Челси, ПСЖ и Ювентус. Показатель контроля мяча футболистами команды из Донецка составил 69%. Другой украинский гранд Динамо занимает в этом списке аж 31-е место (32%), а обидчик дончан в первом матче группы Лиги чемпионов Шериф идет на 32-й позиции (31%).
Также донецкий клуб разделил первое место с Ливерпулем по количеству входов в штрафную соперника. У обоих по 27. На пять входов меньше у лондонского Челси. Зато этот показатель киевского Динамо составил всего 10.
- По отбору мяча "горняки" после первого тура идут на 32-м месте – 20 отборов. А вот команда Мирчи Луческу расположилась на высокой второй позиции – 51 отбор.
- По количеству подборов киевляне идут вторыми (70), уступая лишь турецкому Бешикташу. А Шахтер – четвертый.
- В рейтинге лучших команд первого тура по количеству перехватов Динамо занимает 19 место (43), а Шахтер – 32-я ступень (30 перехватов).