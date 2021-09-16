Шахтер лучше Челси или Ювентуса

Донецкий Шахтер неожиданно уступил сенсации Лиги чемпионов Шерифу. Украинский наставник Юрий Вернидуб стал настоящим джокером молдавского клуба.

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Даже несмотря на поражение "горняки" стали лучшей командой по владению мячом. Подопечные Роберто Де Дзерби переплюнули по этому показателю известные клубы – Челси, ПСЖ и Ювентус. Показатель контроля мяча футболистами команды из Донецка составил 69%. Другой украинский гранд Динамо занимает в этом списке аж 31-е место (32%), а обидчик дончан в первом матче группы Лиги чемпионов Шериф идет на 32-й позиции (31%).

Также донецкий клуб разделил первое место с Ливерпулем по количеству входов в штрафную соперника. У обоих по 27. На пять входов меньше у лондонского Челси. Зато этот показатель киевского Динамо составил всего 10.

По отбору мяча "горняки" после первого тура идут на 32-м месте – 20 отборов. А вот команда Мирчи Луческу расположилась на высокой второй позиции – 51 отбор.

По количеству подборов киевляне идут вторыми (70), уступая лишь турецкому Бешикташу. А Шахтер – четвертый.

В рейтинге лучших команд первого тура по количеству перехватов Динамо занимает 19 место (43), а Шахтер – 32-я ступень (30 перехватов).

Следующий матч Шахтер сыграет в Лиге чемпионов дома против Интера (28 сентября).