Невдалий початок у Варшаві: Шахтар забиває сам собі – відео автоголу
14 вересня 2022 , 20:20Читать новость на русском
Рео Хатате вивів Селтік вперед у матчі Ліги чемпіонів проти донеччан. Японцю вдався точний удар з гострого кута, але через рикошет від Бондаренка м'яч записали на українця.
Шахтар проводить матч 2 туру групового раунду Ліги чемпіонів 2022-2023. У номінально домашньому поєдинку команда Ігора Йовічевича протистоїть Селтіку, пише 24 канал.
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"Гірники" невдало почали матч у Варшаві, пропустивши вже на 11-ій хвилині. Після пасу від Хакшабановича м'яч опинився у Хатате.
Захисники дали японцю можливість пробити з гострого кута. М'яч від Бондаренка полетів у ворота Трубіна, кіпер не врятував.
Відео автоголу Бондаренка: