Це вам не Лейпциг: Шахтар втримав нічию у грі з Селтіком в ЛЧ – відео голів

"Гірники" першими пропустили через автогол Бондаренка, однак доволі швидко відігрались. Втім, шансів вирвати перемогу у підопічних Йовічевича було вкрай мало.

Шахтар – Селтік 1:1

Голи: Мудрик, 29 – Бондаренко, 11 (автогол)

Попри скепсис щодо перспектив Шахтаря у цій Лізі чемпіонів, старт у "гірників" вийшов приголомшливим. Тиждень тому команда Ігора Йовічевича розгромила на виїзді РБ Лейпциг (4:1).

Як це було Онлайн-трансляція матчу Шахтар – Селтік

У другому турі донеччанам протистояв інший аутсайдер групи Селтік, пише 24 канал. Чемпіони Шотландії програли у першій грі Реалу (0:3), однак до зустрічі із Шахтарем підходили у статусі невеличкого фаворита.

Ігор Йовічевич вирішив не міняти основу у порівнянні з грою в Лейпцигу. Зі старту з'явились герої того матчу в особі Мудрика та Шведа, а на лівому фланзі оборони знову почав гру Конопля.

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Єдиним легіонером "гірників" був правий захисник Лукас Тейлор. Старт у номінальних господарів не вдався, вже на 11-ій хвилині Шахтар пропустив.

Хакшабанович знайшов у майданчику суперника Хатате і той пробив з гострого кута. М'яч рикошетом від Бондаренка залетів у ворота Трубіна. Спочатку гол записали на японця, але потім УЄФА виправив на автогол українця.

Як забивав собі Бондаренко:

Втім, Шахтар відігрався ще до перерви. Судаков класно запустив по флангу Мудрика. Михайло опинився в карному майданчику Селтіка і влучно пробив над Трубіним.

Відео голу Мудрика:

У другому таймі Шахтар віддав ініціативу гостям і намагався ловити його на контратаках. Втім, у Селтіка було кепсько з точністю ударів, більшість з яких летіли повз ворота.

Йовічевич освіжив гру в атаці завдяки виходу Траоре та Петряка, але вони не змогли чимось запам'ятатись у цьому матчі. Рахунок першого тайму так до кінця і не змінився.

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Для Селтіка це перший бал в цій Лізі чемпіонів, а Шахтар тимчасово виходить в лідери квартету з чотирма очками. "Гірників" може випередити Реал, якщо обіграє РБ Лейпциг.

Цей матч був для донеччан останнім перед паузою на ігри збірних. Вже 1 -2 жовтня "гірники" зіграють в УПЛ проти Металіста, а після цього 5 числа завітають в гості до чинного переможця Ліги чемпіонів – мадридського Реала.