Шахтар – Рух: де дивитися онлайн матч УПЛ

Джерело:24 канал
У неділю, 21 лютого, Шахтар на власному полі прийматиме Рух. Переглянути цей матч можна буде як на стадіоні, так і по телебаченні та онлайн.
Шахтар у цьому матчі переслідуватиме дві цілі:
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Окрім того, "Шахтарю" треба перемагати, щоб не відпустити у відрив київське Динамо. Але й Руху потрібна перемога, щоб покинути останнє місце в турнірній таблиці.
В Україні матч Шахтар – Рух покаже телеканал "Футбол 1". Трансляція розпочнеться о 16:55, сам матч – о 17:00. Перед цим на каналі о 16:30 вийде програма "Тур ONLINE", у якій експерти та запрошені гості розбиратимуть аспекти гри до матчу. А вже по закінченні гри обговорять головні моменти протистояння.
Дивитися онлайн матч Шахтар – Рух можна на платформі Oll.tv. Перегляд матчу доступний у декількох пакетах – "Футбол" (109 гривень на місяць), "xtra sport" (139 гривень на місяць), або ж "xtra sport oll inclusive" (189 гривень на місяць). Однак варто відзначити, що у перший пакет входять лише канали "Футбол 1/2/3". У другий також включили Setanta, Eurosport та xsport. І ці пакети йдуть як додаткові. Натомість пакет "xtra sport oll inclusive" містить не лише всі ці канали, але й преміальні каналів, тематичні кінозали та культові серіали.