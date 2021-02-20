В воскресенье, 21 февраля, Шахтер на собственном поле будет принимать Рух. Посмотреть этот матч можно будет как на стадионе, так и по телевидению и онлайн.

Шахтер в этом матче будет преследовать две цели:

взять реванш за ничью в первом матче во Львове, который закончился вничью 1:1 (тогда "горняки" доигрывали матч в меньшинстве);

сохранить силы перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы против израильского Маккаби.

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Кроме того, "Шахтеру" надо побеждать, чтобы не отпустить в отрыв киевское Динамо. Но и Руху нужна победа, чтобы покинуть последнее место в турнирной таблице.

В Украине матч Шахтер – Рух покажет телеканал "Футбол 1". Трансляция начнется в 16:55, сам матч – в 17:00. Перед этим на канале в 16:30 выйдет программа "Тур ONLINE", в которой эксперты и приглашенные гости будут разбирать аспекты игры до матча. А уже по окончании игры обсудят главные моменты противостояния.

Смотреть онлайн матч Шахтер-Рух можно на платформе Oll.tv. Просмотр матча доступен в нескольких пакетах – "Футбол" (109 гривен в месяц), "xtra sport" (139 гривен в месяц), или же "xtra sport oll inclusive" (189 гривен в месяц). Однако стоит отметить, что в первый пакет входят лишь каналы "Футбол 1/2/3". Во второй также включили Setanta, Eurosport и xsport. И эти пакеты идут как дополнительные. Зато пакет "xtra sport oll inclusive" содержит не только все эти каналы, но и премиальные каналы, тематические кинозалы и культовые сериалы.