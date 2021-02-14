Львівський Рух 14 лютого розпочав другу частину сезону УПЛ домашнім матчем з полтавською Ворсклою – 1:1.

Рух – Ворскла 1:1

Гол: Климчук, 17 (пен.) – Цітаішвілі, 52

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На 16-й хвилині Альюн зфолив у власному штрафному майданчику проти Климчука і заробив пенальті у власні ворота. Юрій точно пробив в лівий кут, Різник не вгадав напрямок удару.

Відео голу Климчука

Після перерви полтавчани відновили паритет у матчі. Цітаішвілі прийняв передачу Кане біля лівого кута штрафного Руху, розвернувся, зробив ривок і потужним ударом відправив м'яч у ближній кут.

Відео голу Цітаішвілі

У підсумку, один бал допоміг Руху зберегти 13 місце в УПЛ і не потрапити у зону вильоту. Ворскла втратила важливі очки у матчі з аутсайдером (5 місце та 21 очко).