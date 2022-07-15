Перше тренування з новим тренером

На тренувальному зборі у нідерландському Роттердамі у розпорядженні Ігоря Йовічевіча є 27 футболістів. Зауважимо, що чи не вперше, але у складі немає жодного легіонера. За те є талановита молодь, яка вже "дихає у спину" лідерам команди.

До теми Це абсолютний привілей – бути тренером Шахтаря, – Йовічевіч

14 липня на "гірників" чекало два тренування. Вранці більш ознайомлювальне, а ввечері були тактичні заняття. Голкіпери тренувались окремо від команди під керівництвом тренера воротарів Франциско Галаном.

Перше тренування Йовічевіча у Шахтарі: дивіться відео

Тренувальні збори Шахтаря у Нідерландах триватимуть до 30 липня. Під час підготовки підопічні хорватського спеціаліста проведуть три контрольні спаринги з благодійною метою на підтримку України.

26 липня "гірники" зійдуться на футбольному полі проти чемпіона країни Аякса. Наразі імена двох інших суперників є невідомими. За інформацією видання sittard-geleen.nieuws.nl, на донецький клуб чекає матч проти нідерландської Фортуни, який повинен відбутись 22 липня.

Зверніть увагу! Футбольний сезон в Україні повинен стартувати 23 серпня. У єврокубках Шахтар розпочинає свій шлях із групового раунду Ліги чемпіонів.