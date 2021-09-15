Шахтар розгромив Шериф у юнацькій Лізі чемпіонів

Юнацька команда Шахтаря вдало стартувала в Лізі чемпіонів. "Гірники" розгромили своїх однолітків з молдовського Шерифа у першому матчі.

Як і основна команда, Шахтар U-19 у першому матчі зіграв проти Шерифа на виїзді. Матч закінчився з рахунком 0:5.

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Хоча у першому таймі м'яч лише одного разу побував у воротах господарів поля – Векленко відзначився після пасу Капінуса.

А от в другому таймі юні "гірники" забили ще чотири рази. При цьому два останні голи були забиті з пенальті.

Шериф U-19 – Шахтар U-19 0:5

Голи: Векленко, 37, Сігеєв, 56, Гончарук, 64, Глущенко, 68 (пен.), Погорілий, 90+3 (пен.)

Таким чином Шахтар U-19 перевершив результат матчу іншої української команди в юнацькій Лізі чемпіонів – за день до цього Динамо U-19 перемогло однолітків з Бенфіки з рахунком 4:0.

У наступному матчі Юнацької ліги УЄФА "помаранчево-чорні" вдома зустрінуться з Інтером. Гра відбудеться 28 вересня.