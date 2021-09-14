Динамо U-19 – Бенфіка U-19 4:0
Голи: Боль, 9, Бражко, 65 (п), Волошин, 79, Діалло, 80
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Динамо вдалося обіграти Бенфіку у першому турі Юнацької ліги УЄФА з рахунком 4:0. Уже на 9 хвилині гри Боль відкрив рахунок.
По перерві юні "динамівці" подвоїли перевагу: Бражко реалізував пенальті на 65 хвилині. На 79 хвилині поєдинку Волошин зробив рахунок розгромним.
Крапку в матчі поставив Діалло, який забив четвертий гол киян.
- Переможець групи E вийде в 1/8 фіналу турніру. Команда, що посяде друге місце, зіграє на стадії 1/16 фіналу. Суперниками Динамо, окрім Бенфіки, є Баварія та Барселона.