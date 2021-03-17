Чи зможе Шахтар зробити камбек у матчі з Ромою: прогноз на 1/8 фіналу Ліги Європи

У четвер, 18 березня, Шахтар проведе матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Роми. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу та вихід у чвертьфінал турніру.

Шахтар – Рома: Фонсека проти колишніх

На підопічних Луїша Каштру чекає непросте випробування на НСК "Олімпійський". У першій зустрічі 1/8 фіналу Ліги Європи "гірники" не зуміли нав'язати супернику свою гру.

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Рома розгромила Шахтар з рахунком 3:0. Тепер донеччани повинні забивати три голи та залишити свої ворота на замку. І це лише, щоб перевести матч у додаткові тайми.

Паулу Фонсека не зможе розраховувати на провідного футболіста атаки. Через травму коліна матч пропустить Генріх Мхітарян, який грав за "гірників" у сезонах-2010/2013. Натомість участь у поєдинку зможе взяти Кріс Смоллінг.

Шахтар та Рома 7 разів зустрічались на одному футбольному полі. У чотирьох матчах перемогу святкували футболісти українського гранда. У трьох зустрічах переможцями виходили "вовки". Цікаво, що в їх історії протистоянь немає ще жодної мирової.

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Матч-відповідь між Шахтарем та Ромою розпочнеться 18 березня о 19:55 на НСК "Олімпійський" у Києві.

Букмекери віддають мізерну перевагу італійським гостям. Команда Фонсеки зробила вже 50% успіху до путівки у чвертьфінал турніру. Однак відсиджуватись в обороні "римляни" точно не будуть. На їх звитягу стоїть коефіцієнт 2,58. У звитягу Шахтаря вірять трішки менше – 2,82. Можливо, у цій зустрічі буде зафіксована перша нічию в історії клубних протистоянь – 3,65.

А от на прохід Шахтаря у наступний раунд експерти поставили космічний коефіцієнт 25,00. На вихід Роми в 1/4 фіналу – 1,01.

Букмекери вірять, що чвертьфіналіст визначиться в основний час, тому поставили великі коефіцієнти на додаткові тайми та серію післяматчевих пенальті. Саме з рахунком 1:2 на користь "вовків" ймовірно завершиться зустріч – 9,50.

Перемога 3:0, яка дозволить Шахтарю перевести матч у додатковий час – 30,00. Хто заб'є за донеччан? Головний бомбардир команди Жуніор Мораес відзначиться голом – 2,45. Не слід забувати і про Марлоса – 3,25.

За італійських суперників можуть забити Педро Родрігес – 3,25 та Борха Майораль – 2,45.