Шахтар – Рома: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги Європи

Шахтар приймає Рому в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи. Онлайн-трансляція матчу 18 березня.

Перший матч між цими командами в Римі закінчився з перемогою Роми з рахунком 3:0. Тож у домашньому матчі "гірникам" треба забивати як мінімум тричі та не пропускати. Лише тоді команди зможе претендувати на вихід в чвертьфінал Ліги Європи.

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У цьому матчі Шахтар розраховував на підтримку трибун. Спочатку планувалося, що буде до 22 тисяч вболівальників (до 30% місткості трибун НСК "Олімпійський"). Але потім кількість місць скоротили до 14 тисяч. А в середу, 17 березня, в Києві заборонили проводити матчі за присутності вболівальників. Таке рішення викликало шквал критики в керівництва клубу, але порушити його вони не зуміли.

Від результату цього матчу, а також паралельних ігор Вільярреал – Динамо та Рейнджерс – Славія залежатиме, чи збереже Україна пряму путівку в груповий етап Ліги чемпіонів.