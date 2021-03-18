Шахтер принимает Рому в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Онлайн-трансляция матча 18 марта.

Первый матч между этими командами в Риме закончился победой Ромы со счетом 3:0. Поэтому в домашнем матче "горнякам" надо забивать как минимум трижды и не пропускать. Только тогда команда сможет претендовать на выход в четвертьфинал Лиги Европы.

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В этом матче Шахтер рассчитывал на поддержку трибун. Изначально планировалось, что будет до 22 тысяч болельщиков (до 30% вместимости трибун НСК "Олимпийский"). Но потом количество мест сократили до 14 тысяч. А в среду, 17 марта, в Киеве запретили проводить матчи в присутствии болельщиков. Такое решение вызвало шквал критики у руководства клуба, но нарушить его они не сумели.

От результата этого матча, а также параллельных игр Вильярреал – Динамо и Рейнджерс – Славия будет зависеть, сохранит ли Украина прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов.