Шахтар – Рома: де дивитися онлайн матч Ліги Європи

Донецький Шахтар у четвер, 18 березня, зіграє матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи. В Києві "гірники" прийматимуть італійську Рому. Цей матч можна буде переглянути на стадіоні, по телебаченні та онлайн.

Шахтар отримав право на проведення матчу за участі вболівальників. Однак спочатку планувалося, що трибуни НСК "Олімпійський" вдасться заповнити до 30%. Але це понад 22 тисячі місць. Та у підсумку через погіршення епідеміологічної ситуації в Києві, керівництво клубу вирішило обмежити цю кількість 20% від загальної місткості трибун – близько 14 тисяч глядачів.

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Тим же, хто не зможе потрапити на стадіон, щоб вживу побачити гру Шахтаря, є можливість переглянути цей матч по телебаченні чи онлайн.

По телебаченню матч Шахтар – Рома покаже канал "Футбол 1". Початок трансляції о 19:50, сам матч розпочнеться о 19:55.

О 19:00 на цьому ж каналі вийде в прямому ефірі програма "Шлях до Гданська", де експерти та запрошені гості обговорюватимуть усі деталі матчів Ліги Європи 18 березня.

Дивитися онлайн матч Шахтар – Рома можна на декількох онлайн-платформах: Oll.tv, Volia Football, Megogo та Sweet.tv. Окрім того, трансляція матчу доступна і для абонентів мобільного оператора Київстар.

Спорт 24 проведе текстову онлайн-трансляцію матчу. А після гри опублікує відео голів.