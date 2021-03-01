Шахтар ризикує втратити Степаненка перед матчем з Ромою у Лізі Європи

Доля жеребу звела Шахтар з Ромою в 1/8 фіналу Ліги Європи. Опорник "гірників" Тарас Степаненко може пропустити матч проти італійського гранда.

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру буде змушений вдатись до ротацій у стартовому складі команди. Лідер "гірників" Тарас Степаненко отримав травму.

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Серйозна кадрова втрата

У футболіста серйозні проблеми з коліном, які він отримав у матчі проти Руха, який відбувся 21 лютого. Через це він вже пропустив матч 16 туру УПЛ проти Зорі, у якому луганський клуб вирвав перемогу (0:1) у доданий арбітром час.

Опорник ризикує пропустити матч 1/8 Ліги Європи проти італійської Роми. Перша зустріч між цими командами відбудеться 11 березня. Матч-відповідь запланований на 18 березня.

31-річний Степаненко буде змушений пропустити матчі проти Агробізнеса, Олімпіка та Десни.

У цьому сезоні гравець встиг вийти у футболці "гірників" у 18 поєдинках, у яких одного разу асистував партнеру по команді.