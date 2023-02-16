Донецький Шахтар впевнено провів першу половину гри проти французького Ренна. "Гірники" зуміли двічі відзначитися у воротах голкіпера "червоно-чорних", пише 24 канал.

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Спочатку на 11-й хвилині поєдинку Дмитро Криськів чудовим ударом забив свій дебютний гол у єврокубках. А наприкінці першої 45-хвилинки підопічні Йовічевіча подвоїли рахунок.

На 44-й хвилині зустрічі Чімуанья Угочукву повалив на газон Юхима Коноплю. Арбітр матчу без вагань вказав на одиннадцятиметровий. До позначки підійшов хавбек Шахтаря Артем Бондаренко.

Досвідчений голкіпер Ренна Стів Манданда дотягнувся до м'яча після удару Бондаренка, але не врятував ворота від голу. 2:0 – з таким рахунком Шахтар завершив перший тайм матчу.

Відео голу Бондаренка

Нагадаємо, що взимку колишній тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі активно цікавився трансфером Артема Бондаренка. Але один із лідерів "гірників" залишився у рідному клубі.