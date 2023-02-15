Вже 16 лютого українські клуби відновлять свої виступи у єврокубках. Першим на дистанцію вийде донецький Шахтар, який буде намагатись підкорити Лігу Європи, пише 24 канал.

До теми Мінімальні шанси Шахтаря: хто є фаворитами на перемогу в Лізі Європи 2022-2023

"Гірники" посіли третє місце в групі Ліги чемпіонів, залишившись позаду Реалу та Лейпцига. Тепер же суперником підопічних Ігора Йовічевіча в 1/16 фіналу ЛЄ стане французький Ренн.

У минулому сезоні "червоно-чорні" посіли четверту сходинку у Лізі 1. Це дало їм пряму путівку в групу Ліги Європи, де вони стали другими у квартеті із київським Динамо, кіпрським АЕКом та турецьким Фенербахче.

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Букмекери визначились із фаворитом у українсько-французькому протистоянні. На їх думку, Ренн є фаворитом дуелі з Шахтарем. Прохід підопічних Бруно Женезіо оцінюється у 1,53, тоді як "гірників" – 2,68.

Що ж стосується першої гри, де донеччани будуть номінальними господарями, то і тут шанси у французів вищі – 2,24 проти 3,35 у команди Ігора Йовічевіча. Нічия оцінюється у 3,50. Також експерти назвали головних фаворитів на забитий гол:

Амін Гуїрі (Ренн) – 2,75

Лассіна Траоре (Шахтар) – 2,85

Карл Токо-Екамбі (Ренн) – 3,00

Жеремі Доку (Ренн) – 3,50

Батист Сантамарія (Ренн) – 3,55

Бенжамен Буріжо (Ренн) – 3,75

Данило Сікан (Шахтар) – 4,00

Олександр Зубков (Шахтар) – 4,50

Ловро Маєр (Ренн) – 4,75

Георгій Судаков (Шахтар) – 5,00

Флав'єн Тейт (Ренн) – 5,00

Артем Бондаренко (Шахтар) – 5,00

Історія зустрічей

Раніше Шахтар та Ренн зустрічались лише раз. Було це у сезоні 2005-2006 в Кубку УЄФА, коли в групах команди грали одна з одною лише по одному матчу. Тоді зустріч команд пройшла у Франції і закінчилась мінімальною перемогою українців завдяки голу Елано.

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Загалом Ренн провів ще шість матчів проти українських клубів у єврокубках. У сезоні 2008-2009 французи обмінялись мінімальними перемогами з Таврією у Кубку Інтертото і прийшли кримський клуб в серії пенальті.

Ще чотири гри "червоно-чорні" провели проти Динамо в Лізі Європи. У сезоні 2018-2019 кияни здобули дві перемоги (2:1, 3:1), але цього сезону вже Ренн був двічі сильнішим (2:1, 1:0).