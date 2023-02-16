Головний тренер Шахтаря Ігор Йовічевіч довірив місце в основному складі Дмитру Криськів. Вінгер на лівому фланзі атаки замінив Михайла Мудрика, який взимку перейшов до Челсі.

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Господарям поля вдалося першими відкрити рахунок у матчі. На 11-й хвилині поєдинку Богдан Михайліченко завдав удару по воротах Ренна, але влучив у спину голкіпера.

М'яч відскочив у район одинадцятиметрового, де першим був Криськів. Потужний удар Дмитра був з розряду тих, що не беруться.

Відео голу Криськіва

Нагадаємо, що для Шахтаря матч проти Ренна перший офіційний у 2023 році. Переможець дуелі вийде у 1/8 фіналу Ліги Європи.