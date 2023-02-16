Шахтар – Ренн 2:1

Голи: Криськів, 11, Бондаренко, 45 (пен.) – Токо Екамбі, 59

Підопічні Ігоря Йовічевіча провели перший матч у Лізі Європи в нинішньому сезоні. У номінально домашньому матчі у Варшаві "гірники" приймали французький Ренн.

Читайте также Добро повертається: Динамо запропонувало туркам благодійний матч для постраждалих від землетрусу

Цей матч Шахтар проводив без свого лідера Михайла Мудрика, який взимку за 100 мільйонів євро перейшов до лондонського Челсі. Втім, як показала гра, у "гірників" знайшлася заміна зірковому футболісту.

Шалений початок від Шахтаря

Головний тренер донецької команди довірив місце на лівому фланзі Дмитру Криськіву. І 22-річний хавбек не підвів наставника. Вже на 11-й хвилині поєдинку вінгер був першим на м'ячі після удару Михайліченка. Проти потужного пострілу Дмитра голкіпер Ренна нічого не зміг вдіяти.

Відео голу Криськіва

Після забитого голу футболісти Шахтаря не відійшли до своїх воріт, а намагалися за першої ліпшої нагоди йти в атаку. Така тактика принесла свій результат наприкінці першого тайму. На 44-й хвилині зустрічі Чімуанья Угочукву повалив на газон Юхима Коноплю і арбітр вказав на позначку.

Вирок судді впевнено виконав Артем Бондаренка, перегравши досвідченого голкіпера Ренна Стіва Манданду.

Гол Бондаренка

На перерву команди пішли за рахунку 2:0 на користь Шахтаря.

У дебюті другої половини матчу Шахтар мав можливість довести рахунок до розгромного, але Зубков не скористався своїм шансом. А на 59-й хвилині спрацювало футбольне правило "не забиваєш ти – забивають тобі".

Форвард Ренна Карл Токо Екамбі пробив в один дотик з-за меж штрафного майданчика. Трубін не врятував команду від голу.

Гол Токо Екамбі

Пропущений гол не знітив футболістів Шахтаря. Гарні нагоди відзначитись мали Зубков і Степаненко. Футболісти української команди грали з великим натхненням, не поступаючись іменитому супернику.

Фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу української команди з рахунком 2:1. Матч-відповідь відбудеться 23 лютого.

Відеоогляд матчу Шахтар – Ренн