Шахтар вдруге поспіль поступився Реалу в Юнацькій лізі УЄФА: відеоогляд матчу
Молодіжна команда Шахтаря вдруге поспіль поступилася мадридському Реалу в Юнацькій лізі УЄФА. Уперше в цьому сезоні донецька команда закінчила матч без гола на своєму рахунку.
У межах четвертого туру шляху Ліги чемпіонів "гірники" U-19 зіграли матч-відповідь з іспанським Реалом, що відбувся у столиці Польщі, пише 24 канал.
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Шахтар U-19 – Реал U-19 0:3
Голи: Перес, 22, Хіменес, 55, Ґерреро, 86
У попередньому матчі донецька команда зазнала розгромної поразки. "Гірники" поступилися з рахунком 1:6.
До цього підопічні Оскара Ратулутри здобули дві перемоги: над німецьким Лейпцигом (2:0) та шотландським Селтіком (2:1).
У грі з Реалом українській команді знову не вдалося набрати очок. Вже на 22-й хвилині зустрічі рахунок відкрив 17-річний півзахисник Сезар Паласіос Перес.
У другому таймі, на 55-й хвилині, 18-річний іспанський захисник Давід Хіменес подвоїв перевагу мадридців.
Наприкінці матчу 18-річний півзахисник Хулен Ґерреро поставив крапку у матчі, забивши ще один гол на користь своєї команди. Чергова поразка від Реала – 0:3.
Відеоогляд матчу
Турнірна таблиця групи F
- Реал Мадрид (Іспанія) – 10 очок (4 матчі), 16:2 (різниця голів)
- Шахтар (Україна) – 6 (4), 5:10
- Селтік (Шотландія) – 3 (3), 3:9
- "Лейпциг" (Німеччина) – 1 (3), 2:5з Російською Федерацією погіршаться.