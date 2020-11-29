Мадридський "Реал" сенсаційно програв у чемпіонаті Іспанії. У суботу, 28-го листопада, "вершкові" сенсаційно програли вдома "Алавесу".

Реал – Алавес 1:2

Голи: Каземіро, 86 – Перес, 5 (п), Хоселу, 49

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Уже на старті матчу гості заробили пенальті через гру рукою Начо у власному штрафному, пише 24 канал. Одинадцятиметровий впевнено реалізував колишній гравець львівських "Карпат" Лукас Перес.

"Реал" відповів ударом Азара, який відбив воротар. Еден вимагав ще й пенальті, адже суперник начебто збив його у штрафному.

Перес міг оформити дубль: вийшовши віч-на-віч з Куртуа, іспанець не зміг перекинути голкіпера "Реала". Мадридці мали можливість відновити паритет після того, як перехопили м'яч у гостей біля їх же штрафного.

Однак два удари Тоні Крооса потягнув Пачеко.

По перерві гості подвоїли перевагу. Тібо Куртуа необережно вибив м'яч на суперника і Хоселу переправив м'яч у порожні ворота.

Водночас Перес продовжував гнатися за дублем. Іспанець мав ще одне рандеву з Куртуа, але бельгієць був на висоті.

Уже наприкінці матчу "Реал" таки відіграв один м'яч стараннями Каземіро. Та цього було мало бодай для нічиєї. "Реал" програв і після 10 турів програє лідеру "Реал Сосьєдаду" вже 6 очок.

Уже у вівторок, 1-го грудня, "Реал" у Києві зіграє проти "Шахтаря" у 5 турі Ліги чемпіонів.

Реал – Алавес відеоогляд