Лунін проти 10-ти українців: стартові склади на матч Шахтар – Реал

Донеччани зіграють проти чинного переможця Ліги чемпіонів у матчі 4 туру. Команда Ігора Йовічевіча має намір взяти реванш за поразку тиждень тому.

У вівторок Шахтар проведе свій четвертий матч в груповому раунді Ліги чемпіонів. Суперником донецької команди стане Реал Мадрид.

Слідкуйте з нами Шахтар – Реал: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Тим часом Ігор Йовічевіч та Карло Анчелотті обрали основу на гру. В основу мадридців потрапив український кіпер Андрій Лунін. Своєю чергою коуч донеччан виставив майже український склад. Єдиним легіонером став Траоре.

: Трубін – Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайліченко – Степаненко, Судаков, Бондаренко – Мудрик, Траоре, Зубков.: Лунін – Васкес, Начо, Рюдігер, Менді – Чуамені, Вальверде, Кроос – Азар, Бензема, Родріго.

Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом. Поєдинок пройде у столиці Польщі Варшаві. Пряма трансляція матчу Шахтар – Реал відбудеться на онлайн-сервісі Megogo.

Нагадаємо, що тиждень тому Реал переграв Шахтар на "Сантьяго Бернабеу". Голами у ворота українців відзначились Вінісіус та Родріго, тоді як за донеччан забив Зубков.

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Після трьох турів в ЛЧ Реал впевнено лідирує в групі, маючи у своєму активі 9 балів. У Шахтаря – 4 очки, що дозволяє йому бути другим. Третім іде Лейпциг (3 бали), а останнім – Селтік (1 очко).