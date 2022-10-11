У вівторок Шахтар проведе свій четвертий матч в груповому раунді Ліги чемпіонів. Суперником донецької команди стане Реал Мадрид.
Слідкуйте з нами Шахтар – Реал: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
Тим часом Ігор Йовічевіч та Карло Анчелотті обрали основу на гру. В основу мадридців потрапив український кіпер Андрій Лунін. Своєю чергою коуч донеччан виставив майже український склад. Єдиним легіонером став Траоре.
Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом. Поєдинок пройде у столиці Польщі Варшаві. Пряма трансляція матчу Шахтар – Реал відбудеться на онлайн-сервісі Megogo.
Нагадаємо, що тиждень тому Реал переграв Шахтар на "Сантьяго Бернабеу". Голами у ворота українців відзначились Вінісіус та Родріго, тоді як за донеччан забив Зубков.
Читайте також Йовічевіч чи Анчелотті: хто переможе в очній дуелі Шахтар – Реал у Лізі чемпіонів
Після трьох турів в ЛЧ Реал впевнено лідирує в групі, маючи у своєму активі 9 балів. У Шахтаря – 4 очки, що дозволяє йому бути другим. Третім іде Лейпциг (3 бали), а останнім – Селтік (1 очко).