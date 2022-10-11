Во вторник Шахтер проведет свой четвёртый матч в групповом раунде Лиги чемпионов. Соперником донецкой команды станет Реал Мадрид.

Следите с нами Шахтер – Реал: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Тем временем Игорь Йовичевич и Карло Анчелотти выбрали основу для игры. В основу мадридцев попал украинский кипер Андрей Лунин. В свою очередь коуч дончан выставил почти украинский состав. Единственным легионером стал Траоре.

ШАХТЕР: Трубин – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко – Степаненко, Судаков, Бондаренко – Мудрик, Траоре, Зубков.

РЕАЛ: Лунин – Васкес, Начо, Рюдигер, Менди – Чуамэни, Вальверде, Кроос – Азар, Бензема, Родриго.

Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени. Поединок пройдет в столице Польши в Варшаве. Прямая трансляция матча Шахтер – Реал пройдет на онлайн-сервисе Megogo.

Напомним, что неделю назад Реал обыграл Шахтер на "Сантьяго Бернабеу". Голами в ворота украинцев отличились Винисиус и Родриго, тогда как за дончан забил Зубков.

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После трех туров в ЛЧ Реал уверенно лидирует в группе, имея в своем активе 9 баллов. У Шахтера – 4 очка, что позволяет ему быть вторым. Третьим идет Лейпциг (3 балла), а последним – Селтик (1 очко).