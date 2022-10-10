Шахтар та Реал зіграють матч четвертого туру Ліги чемпіонів 11 жовтня. Попередній матч один проти одного команди провели 5 жовтня в Мадриді. І тоді перемогу святкували господарі поля.

Варте уваги Завтра на поле вийдуть всі українці я, Траоре, Джурасек і Тейлор також українці, – Йовічевіч

В попередньому матчі на поле вийшло одразу 12 українських футболістів. Вперше у своїй історії весь стартовий склад "гірників" був з українських футболістів. Ще одним українцем на полі став воротар "вершкових" Андрій Лунін. Він після цього матчу очолив один з рейтингів Ліги чемпіонів. І Лунін, скоріш за все, зіграє і в матчі 11 жовтня у Варшаві.

Матч Шахтар – Реал розпочнеться о 22:00. В Україні цей матч буде доступний онлайн або для абонентів кабельного телебачення.

Де дивитися матч Шахтар – Реал онлайн

Офіційним транслятором матчів Ліги чемпіонів в Україні платформа Megogo. Тож саме там можна і буде дивитися легально матч Шахтар – Реал. Сервіс доступний як на смарттелевізорах, так і онлайн на комп'ютерах чи мобільних телефонах. Однак доступ до трансляції буде доступний лише для зареєстрованих глядачів, які оформлять відповідну підписку. Коментуватиме цей матч Роберто Моралес.

Показ матчу Шахтар – Реал також буде доступний і на платформі Volia TV, де теж офіційно транслюються матчі єврокубків.

Сайт 24 каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Шахтар – Реал. Там будуть доступні відео усіх голів та небезпечних моментів матчу. Після закінчення матчу на сайті буде огляд гри.