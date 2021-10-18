На лініях йому допомагатимуть співвітчизники Урош Стойковіч і Мілан Міхайловіч. Четвертим рефері буде Новак Сімовіч, а за VAR відповідатиме Крістіан Дінгерт з Німеччини.

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Шахтар після двох турів має в активі одне очко в групі D. Підопічні Де Дзербі стартували з поразки від Шерифа (0:2), а потім зіграли внічию з Інтером (0:0). Реал у першому матчі обіграв Інтер (1:0), а потім сенсаційно поступився Шерифу (1:2).

Зустріч між українською та іспанською командою відбудеться у вівторок, 19 жовтня, на НСК "Олімпійський". Початок поєдинку о 22:00.

Йовановіч вже судив Шахтар

Цікаво, що Йовановіч вже працював на матчі між Реалом та Шахтарем – минулого сезону у Мадриді серб зафіксував сенсаційну перемогу українського колективу (3:2) у першому турі групового раунду Ліги чемпіонів.