На линиях ему будут помогать соотечественники Урош Стойкович и Милан Михайлович. Четвертым рефери будет Новак Симович, а за VAR будет отвечать Кристиан Дингерт из Германии.

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Шахтер после двух туров имеет в активе одно очко в группе D. Подопечные Де Дзерби стартовали с поражения от Шерифа (0:2), а затем сыграли вничью с Интером (0:0). Реал в первом матче обыграл Интер (1:0), а затем сенсационно уступил Шерифу (1:2).

Встреча между украинской и испанской командой состоится во вторник, 19 октября, на НСК "Олимпийский". Начало поединка в 22:00.

Йованович уже судил Шахтер

Интересно, что Йованович уже работал на матче между Реалом и Шахтером – в прошлом сезоне в Мадриде серб зафиксировал сенсационную победу украинского коллектива (3:2) в первом туре группового раунда Лиги чемпионов.