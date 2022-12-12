Шахтар провів зустрічі у Лондоні з потенційними покупцями: Мудрик вже в очікуванні

Футболісти донецького Шахтаря своєї грою у Лізі чемпіонів привернули увагу європейських клубів. От "гірники" хочуть із користю використати майбутнє трансферне вікно.

Журналіст New York Times Тарік Панджа розповів про інтерес до гравців донецького клубу щонайменше від чотирьох британських клубів. Під час зустрічей у Лондоні найбільше обговорювалась тема переходу лідера Шахтаря Михайла Мудрика.

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Щоправда, представники Шахтаря та інших неназваних клубів не дійшли до конкретних серйозних домовленостей. Такі усні перемовини можуть продовжуватись аж до початку зимового трансферного вікна.

Наразі "гірники" розходяться у думках щодо вартості своїх футболістів. Це стосується навіть того ж Мудрика. То у Шахтарі говорять про космічні 100 мільйонів, то скидають суму до меншої, то знову наголошують на 100-мільйонному переході.

Раніше ЗМІ повідомляли про інтерес європейських клубів до захисника Шахтаря Миколи Матвієнка. Також туринський Ювентус зацікавлений послугами голкіпера збірної України та донецького клубу Анатолія Трубіна.

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