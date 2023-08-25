Хочуть 30 мільйонів: Шахтар подав позов до Європейського суду з прав людини через легіонерів

Донецький клуб не має наміру залишати без уваги цинічну втечу іноземних гравців. "Гірники" готові судитися із Тоттенхемом та Галатасараєм, які нажились на війні.

Донецький Шахтар сильно постраждав через початок повномасштабної війни з Росією. У 2022 році "гірники" втратили майже всіх своїх легіонерів.

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Більшість із них залишили команду безкоштвно, хоча Шахтар планував заробити на них гроші. Все через правило ФІФА, згідно з яким іноземні гравці з УПЛ мають право призупиняти контракти в односторонньому порядку.

Особливо це було критично із Манором Соломоно та Тете. Контракти вінгерів були дійсні до кінця 2023 року, тому влітку обидва пішли остаточно вільними агентами.

Як повідомляють турецькі ЗМІ, "гірники" подали позов до Європейського суду з прав людини через трансфери Соломона та Тете. Перший став гравцем Тоттенхема, тоді як другий перебрався в Галатасарай.

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Шахтар вимагає від команд компенсації на загальну суму у 30 мільйонів євро: з них 12 мільйонів за Манора та 18 – за Тете. У позові клуб вказав, що ці кошти підуть на допомогу Україні у війні.

Раніше донеччани вимагали від ФІФА компенсацію у розмірі 50 мільйонів євро через дискримінаційне правило. Втім позов до Спортивного арбітражного суду в Лозанні український клуб програв.