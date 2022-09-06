Перемога в Кубку УЄФА та неодноразові приниження: як Шахтар грав проти клубів з Німеччини

6 вересня 2022 , 08:27
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Донецька команда має у своєму активі аж 24 поєдинки з представниками Бундесліги. При цьому Лейпциг стане одинадцятим німецьким суперником для Шахтаря.

Вже сьогодні, 6 вересня, Шахтар стартує в груповому раунді Ліги чемпіонів. Суперником команди Ігора Йовічевича стане німецький Лейпциг.

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Для донеччан це буде вже 25-та зустріч з німецькими клубами в єврокубках. Тільки з представниками Італії та Іспанії Шахтар грав частіше. 24 канал пропонує згадати, як донеччани грали проти клубів з Бундесліги.

ТУРНІР РАУНД СУПЕРНИК ВДОМА НА ВИЇЗДІ
КУЄФА 1976-1977 1 раунд Динамо Берлін 3:0 1:1
КУЄФА 1980-1981 1 раунд Айнтрахт 1:0 0:3
ЛЧ 2001-2002 3 кв. раунд Боруссія Д 0:2 1:3
КУЄФА 2004-2005 1/16 фіналу Шальке 1:1 1:0
КУЄФА 2005-2006 група Штутгарт - 2:0
КУЄФА 2008-2009 фінал Вердер - 2:1*
ЛЧ 2012-2013 1/8 фіналу Боруссія Д 2:2 0:3
ЛЧ 2013-2014 група Баєр 0:0 0:4
ЛЧ 2014-2015 1/8 фіналу Баварія 0:0 0:7
ЛЄ 2015-2016 1/16 фіналу Шальке 0:0 3:0
ЛЧ 2018-2019 група Хоффенхайм 2:2 3:2
ЛЄ 2018-2019 1/16 фіналу Айнтрахт 2:2 1:4
ЛЄ 2019-2020 1/8 фіналу Вольфсбург 3:0 2:1
ЛЧ 2020-2021 група Боруссія М 0:6 0:4

* – фінал Кубка УЄФА 2009 проходив на нейтральному полі

Цікаві факти:

  • У 24 зустрічах з німецькими командами донеччани здобули 8 перемог, 7 нічиїх та потерпіли 9 поразок.
  • Суттєво погіршили статистику останні матчі проти Боруссії Менхенгладбах з загальним рахунком 0:10.
  • Свій єдиний євротрофей Шахтар виграв у фіналі саме проти німецької команди. У 2009 році донеччани переграли Вердер в Стамбулі (2:1).
  • Цікаво, що "гірники" перетинались з десятьма командами з Німеччини, але не з Лейпцигом, який стане 11-им.
  • Донеччани мають позитивний баланс зустрічей з п'ятьма із них – Динамо Берлін, Шальке, Штутгарт, Вольфсбург, Вердер.
  • Від'ємний баланс у Шахтаря лише з грандами Бундесліги – Баварією, Боруссією Д, Баєром, Айнтрахтом та Боруссією М.
  • З дев'яти поразок німцям 7 були розгромними, а найбільший програш був у 2015 році від Баварії (0:7).
  • Самі ж "гірники" тричі громили суперника – по 3:0 були обіграні Динамо Берлін, Шальке та Вольфсбург.
Автор: Анатолій Дерека