Підписана довгострокова угода: Шахтар продовжив контракт з одним із лідерів команди
Джерело:ФК Шахтар
В українському футболі вже місяць триває зимова пауза. Команди тільки починають виходити з відпусток та готуватися до поновлення УПЛ.
Донецький Шахтар під час зимового трансферного вікна є одним із головних ньюзмейкерів в українському футболі. "Гірники" близькі до одного з найдорожчих підписань у своїй історії, а також можуть продати за великі кошти свого лідера Георгія Судакова.
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Робота на перспективу
З урахуванням можливого прощання зі своєю "десяткою", Шахтарю було важливо зберегти іншого свого молодого таланта та одного з лідерів команди, аби продовжити боротьбу за чемпіонство УПЛ у другій частині сезоні-2023/2024. Тому "гірники" вирішили продовжити контракт з одним з найперспективніших своїх гравців, у якого угода з клубом закінчувалося у 2025 році.
І сторони досягли угоди. Шахтар офіційно оголосив, що віднині контракт із півзахисником Артемом Бондаренком чинний до 31 грудня 2028 року.
Шахтар продовжив контракт із Бондаренком / фото з соцмереж ФК Шахтар
Нагадаємо, що Артем Бондаренко є випускником академії донеччан, за яку виступав з 16 років. Він був лідером юнацького та молодіжного складу "гірників", після чого доєднався до основного колективу.
Кар'єра Бондаренка в першій команді Шахтаря
- 1 березні 2020 року дебютував у головній команді в поєдинку УПЛ з Ворсклою.
- З того часу 23-річний півзахисник зіграв 66 офіційних матчів "гірників", у яких забив 12 голів та віддав 11 асистів.
- 2-разовий чемпіон України
- У нинішній кампанії Бондаренко взяв участь у 14 іграх донеччан та відзначився 1 забитим м’ячем.