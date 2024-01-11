Довгий час ходять розмови, що "гірники" можуть продати свого лідера Георгія Судакова, а головними претендентами вважаються італійські Ювентус і Наполі. Проте першим, ймовірно, стане все ж таки вхідний трансфер для донеччан.

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Підсилення правого флангу

Чинний чемпіон України довгий час стежив за правим вінгером Палмейраса Кевіном та вже намагався оформити трансфер раніше. Проте попередня запропонована "гірниками" сума 10 мільйонів євро та ще чотири у вигляді бонусів не влаштувала "зелено-білих".

Тепер же все йде до того, що 21-річний гравець юніорської збірної Бразилії опиниться в Україні. За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, Шахтар запропонував Палмейрасу 15 мільйонів євро і ця сума переконала "зелено-білих" відпустити свого молодого футболіста.

Зазначається, що вже 13 січня Кевін пройде медогляд у донецькому клубі, після чого очікується офіційне оголошення переходу бразильця з Палмейраса в Шахтар.

Важливо. Якщо трансфер відбудеться, то даний перехід увійде в топ-5 найдорожчих вхідних трансферів у історії "гірників". Більшу суму вони віддавали лише за трьох футболістів – Бернард (25 мільйонів євро), Педріньйо (18), Тайсон (15.24).

До слова, чинний контракт Кевіна з Палмейрасом розрахований до кінця 2026 року. У нинішньому сезоні атакувальний півзахисник зіграв за головну команду "зелено-білих" 11 матчів, в яких забив 1 гол. У складі команди U-20 бразилець провів 42 гри, на його рахунку 15 голів та 6 асистів.